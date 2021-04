28 Aprile 2021

di Stefano Dascoli

(Lettura 1 minuto)







Oggi arriveranno in Abruzzo 44.360 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech. Altre forniture, fino a un totale che sfiorerà le 52 mila, sono previste nei prossimi giorni, ma mancano ancora le conferme ufficiali sui quantitativi esatti. In ogni caso, tenuto conto anche delle scorte disponibili, la campagna può proseguire con i ritmi sostenuti dei giorni scorsi, anche se ancora distanti dalle 11 mila somministrazioni quotidiane fissate come obiettivo dal commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Finora il record è stato registrato il 25 aprile, nella domenica della giornata aperta dedicata ad AstraZeneca nelle province di Pescara e L’Aquila, con 9.067 somministrazioni. Il 26 ci si è fermati a 8.569, il 24 a 8.599, il 23 a 7.353, il 22 a 6.614. Negli ultimi 7 giorni si è viaggiato a 7.400 dosi di media ogni giorno. Buono, ma ancora distante dalla soglia psicologica delle 10 mila e dalle 11 mila che si dovrebbero raggiungere, da piano nazionale, nella giornata di domani. Al momento non sono previste novità particolari nel cronoprogramma. Come spiega il referente della campagna, Maurizio Brucchi, si sta procedendo con gli over 60 e 70 e con i soggetti affetti da patologie gravi o croniche e si sta concludendo il fronte degli over 80, in particolare con alcune “code” di somministrazioni a domicilio. Non sono in vista, a breve, aperture per ulteriori manifestazioni di interesse ad altre fasce d’età.