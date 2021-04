Vaccini, obiettivo 3.500 dosi al giorno nel Chietino

Vaccinare 3.500 persone al giorno in provincia di Chieti negli hub di Chieti, Lanciano e Vasto: è l'impegno della Asl per dare all'attività vaccinale la necessaria accelerazione. Finora sono state somministrate 105 mila dosi, di cui 20 mila AstraZeneca (69% prima dose, 31% richiamo), copertura del 20% della popolazione con la prima dose e 9% con la seconda. Buona la copertura sugli over 80: vaccinato almeno con una dose l'83% degli iscritti in piattaforma; sul fronte dei fragili il 50% degli iscritti ha ricevuto la prima dose. Il direttore generale dell'Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael ha chiarito, durante la riunione con i sindaci di Chieti, Lanciano, Ortona, Vasto e San Salvo, con il prefetto Armando Forgione, il rettore dell'Università "D'Annunzio" Sergio Caputi e la presidente dell'Ordine dei Medici Lucilla Gagliardi, che la fascia di età 60-79 viene vaccinata con AstraZeneca, mentre Pfizer e Moderna sono riservati agli ultra fragili e over 80. «Questa organizzazione è l'unica possibile con le dosi a disposizione - ha specificato Schael - ed è bene sia chiaro a tutti, come deve esserlo che gli utenti che rifiutano il tipo di vaccino proposto avranno una nuova possibilità quando saranno esaurite tutte le altre categorie».

