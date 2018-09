Vaccini, i carabinieri del Nas nelle scuole abruzzesi

Carabinieri del Nas di Pescara nelle scuole abruzzesi per verificare la veridicità della documentazione presentata dalle famiglie in merito alle vaccinazioni obbligatorie per legge per la frequenza scolastica. Guidati dal maggiore Domenico Candelli, i militari hanno effettuato numerosi controlli a campione per accertare se vi siano casi di falsificazione di autocertificazioni. Hanno verificato accuratamente i documenti presentati dalle famiglie alle scuole che adesso confronteranno con le informazioni della banca dati delle Asl. A Pescara città già controllati ben 11 plessi. Altrettanti controlli sono stati effettuati nel teramano e nel chietino. Si tratta di accertamenti che i carabinieri del Nas stanno eseguendo un po’ in tutta Italia, partendo dai nidi e dalle scuole dell’infanzia per poi occuparsi degli altri istituti. In passato infatti si sono già verificati casi di falsificazione. Nelle scorse settimane era diventato virale il caso di una mamma bresciana che aveva falsificato il certificato vaccinale della figlia fotocopiando e alterando un vecchio foglio dell’Asl. Era stata la stessa donna a vantarsene poi su Facebook, riscuotendo critiche ma anche qualche like e finendo indagata.

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA