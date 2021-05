21 Maggio 2021

di Stefano Dascoli

Con l’andamento dell’epidemia che continua offrire dati confortanti e una proiezione sempre più solida di ingresso in zona bianca dell'Abruzzo a partire dei primi giorni di giugno, le attenzioni sono ora tutte concentrate sulla campagna vaccinale che sarà anche il tema principale della riunione dell’unità di crisi regionale che si terrà nel primo pomeriggio di oggi all’Aquila.

Sul tavolo c’è una serie di temi da affrontare soprattutto in vista della stagione estiva. Una sorta di programmazione-bis. Il governatore, Marco Marsilio, infatti non ha nascosto di gradire la possibilità di offrire la seconda dose anche i turisti che dovessero scegliere l’Abruzzo per le loro vacanze estive. È chiaro che si tratta di un modo per rendere ulteriormente attrattivo un territorio che già lo scorso anno ha fatto registrare un gran numero di presenze e che ora, complici le riaperture e il possibile ingresso in zona bianca, potrebbe fare il bis.

Certo, c’è bisogno di mettere appunto ulteriormente l’organizzazione della campagna vaccinale: molto dipenderà dalle forniture dei farmaci che, per la verità, negli ultimi tempi sono state piuttosto costanti e hanno permesso alla regione di raggiungere i target fissati dal commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Con più dosi, però, la regione sarebbe in grado di fare anche di più. «L’Abruzzo è pronto - dice il referente della campagna, Maurizio Brucchi, al Messaggero - qualora si dovessero fare le seconde dosi anche ai turisti. Sarà la conferenza Stato-Regioni, in ogni caso, a stabilire se e come l’operazione andrà portata avanti. Esiste soprattutto un problema di compensazione finale delle dosi tra le varie regioni, un calcolo che potrebbe non essere semplicissimo da fare». Brucchi, inoltre, dice che sebbene il dibattito non sia ancora entrato nel vivo, si sta già ragionando sulla possibilità di somministrare le terze dosi al personale sanitario che è stato vaccinato per prima e che, quindi, potrebbe avere un problema di copertura anticorpale già fra qualche tempo.

Per la verità rispetto alla fase 30 aprile-7 maggio, da quel momento in poi si è registrata una certa flessione se si guarda alla percentuale di popolazione che di giorno in giorno ha ricevuto una dose di vaccino. Un lieve rallentamento che ha spostato in avanti anche il momento in cui si potrà raggiungere il 70% della popolazione, che attualmente è slittato dal 30 agosto via via fino al 9 settembre. In ogni caso l’Abruzzo continua essere ampiamente in linea con gli andamenti nazionali e questo non può che rincuorare. I disagi maggiori continuano a registrarsi soprattutto in corrispondenza dell’arrivo delle forniture, per cui alcuni appuntamenti vengono fatti slittare o alcune persone sono costrette ad attese più lunghe del normale, ma questo può rientrare in una dinamica assolutamente fisiologica. Anche la dimensione dei numeri comincia a fotografare una situazione piuttosto rassicurante. Il 16,4 per cento degli abruzzesi è già immunizzato: sono 212.780 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con prima e seconda dose. Il 33,9 per cento della popolazione ha avuto almeno una dose, ovvero 440.285 persone.