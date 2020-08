Ultimo aggiornamento: 08:56

Noto imprenditore abruzzese della(L'Aquila), con tre familiari, hanno contratto il. Il contagio è avvenuto in Sardegna, durante una recente vacanza con la famiglia. L’imprenditore e la famiglia, al rientro dasottoposti al tampone, sono risultati positivi.E’ stato lo stesso sindaco di, a dare la notizia: «È appena arrivata la comunicazione di quattro nuovi casi Covid19 a Carsoli tutti facenti parte dello stesso nucleo familiare e asintomatici.Le suddette persone,, si sono sottoposte subito al tampone e messe in isolamento presso la propria abitazione. L'autorità sanitaria ha posto in essere tutti i protocolli specifici così come il Comune di Carsoli sta attuando tutte le prescrizioni previste. Intendo manifestare la mia vicinanza e quella della nostra comunità alle persone colpite dal virus oltre a rivolgere i migliori auguri di una pronta guarigione. Rinnovo a tutti l’invito a rispettare le regole». Sempre ieri l’Unità di crisi della Regione dava notizia di undici casi nella provincia dell’Aquila e fra questi segnalava due persone a Oricola e una a Carsoli. Dovrebbe trattarsi dei contagiati che sono rientrati dalle vacanze in Sardegna.