Vacanza Gay Friendly, ecco le mete ideali in Abruzzo

Natale alla scoperta dell'Italia gay-friendly? Una scelta azzeccata, soprattutto in questo periodo dell'anno. Ecco le mete perfette in Abruzzo per un Natale indimenticabile, selezionate da Gay Friendly Italy, primo travel meta search in Italia dedicato al mercato turistico Lgbt+ prodotto da Gay.it.



In Abruzzo, tra il Parco della Maiella e l'alta valle del Sangro, si nascondono dei borghi unici, e dove poter trascorrere un Natale secondo Italia gay-friendly, spettacolare oltre che magico.



Da non perdere Roccaraso, Rivisondoli e Pescocostanzo, quest'ultimo è uno dei borghi più belli del nostro Belpaese. Qui non mancheranno escursioni, relax e persino un villaggio di Babbo Natale.



