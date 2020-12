Covid, arrivate le prime 135 dosi di vaccino per l'Abruzzo

Sono arrivate puntualissime, stamattina, poco prima delle 8, all’ospedale Mazzini di Teramo, le 135 dosi di vaccino della Pfizer destinate all’Abruzzo. A prendere in consegna il pacco scortato dalle forze dell’ordine il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, visibilmente emozionato. Accanto a lui c’era anche il direttore sanitario, Maurio Brucchi, lui stesso guarito dal Covid-19. Il 4 gennaio anche in Abruzzo prenderà ufficialmente il via la grande campagna di vaccinazione anti-Covid19.

Lo ha annunciato proprio stamattina Brucchi. . Stamattina, intanto, tutte le professioni sanitarie saranno rappresentate in questa prima fase di vaccinazione che coinvolgerà le quattro province abruzzesi.

