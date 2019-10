Sequestrate tre società per un valore di sette milioni di euro. È il risultato di un'operazione della Guardia di Finanza di Pescara che ha portato alla denuncia di diverse persone per i reati di usura, reimpiego di proventi illeciti di natura societaria e fallimentare. Per illustrare i dettagli si svolgerà una conferenza stampa presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara.

