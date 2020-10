Usura, coppia di coniugi teatini nullatenenti: scatta il sequestro dei beni

La Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Chieti ha eseguito un decreto di sequestro di un immobile ubicato a Chieti e di quattro auto, valore complessivo 100mila euro, a carico di una coppia di coniugi attualmente agli arresti domiciliari. Il provvedimento sequestro, emesso dal Tribunale dell’Aquila, scaturisce dalla proposta di applicazione di misura di prevenzione personale e patrimoniale, formulata dal Questore della provincia di Chieti, nei confronti della coppia che si ritiene viva, in tutto o in parte, con i proventi di attività delittuose, come dimostrato anche dai numerosi precedenti penali e di polizia, per reati di usura. Tale attività di prevenzione è disciplinata dal cosiddetto «codice antimafia». La coppia, benché avesse un reddito complessivo, da fonti lecite, piuttosto esiguo, è riuscita ad aggiudicarsi all’asta un immobile a Chieti dalla cui vendita ha ricavato un guadagno di oltre il 70% dell’importo investito, somma a sua volta reinvestita per l’acquisto di un secondo immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA