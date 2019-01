Uomo si spoglia nudo in mezzo al traffico, gli amici alla Procura: «Va assistito»

Finisce sul tavolo del Procuratore della Repubblica di Teramo la triste odissea di un uomo di Giulianova solito a denudarsi in città. Un comitato spontaneo di amici ha preso in mano la situazione davvero drammatica e ha raccontato il tutto oltre che al Procuratore anche ad altri Enti interessati sia sul piano amministrativo che sociale «per verificare se tutto quanto è previsto dalla Legge in casi analoghi sia stato messo in opera dalla Asl. e dai Servizi Sociali, per dare degna assistenza e protezione ad un malato grave a salvaguardia soprattutto della dignità personale».



L’altra notte, attorno alle tre, l'uomo è stato trovato completamente nudo in mezzo alla strada, a pochi passi da casa, con le auto che gli sfrecciavano attorno. Altre volte si è denudato in pieno centro ed un giorno ha fatto il bagno, sempre nudo, nella fontana del Santuario. © RIPRODUZIONE RISERVATA