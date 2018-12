In carrozzina, minaccia i passanti con un coltello: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Girava in carrozzina armato di coltello e minacciava i passanti. Alla fine lo hanno bloccato i carabinieri che hanno sequestrato l’arma e lo hanno denunciato a piede libero. Tutto questo si è verificato ieri mattina a Giulianova, nel quartiere dell’Annunziata. Protagonista della vicenda a.C. di 57 anni, il quale, costretto sulla sedia a rotelle, girovagava per le strade del quartiere apparentemente senza creare problemi. Ma poi sono cominciati i problemi quando l’uomo, secondo il racconto di alcuni testimoni, estratto dalle tasche un coltello a serramanico, cominciava ad infastidire le persone che incontrava giungendo anche a minacciarle. Qualcuno, a quel punto, ha ritenuto opportuno telefonare ai carabinieri perché intervenissero per evitare guai peggiori. Una pattuglia del Nucleo radiomobile si è messa subito alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato sul lungomare ed aveva ancora con sé il coltello. I militari hanno bloccato l’uomo, gli hanno sequestrato l’arma impropria e lo hanno denunciato alla Procura.