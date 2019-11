Uomini e donne, il corteggiatore Fusarelli condannato a tre anni per droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprenditore avezzanese, Francesco Fusarelli, 41 anni, noto per essere stato corteggiatore nella trasmissione “Uomini e donne” di Canale 5, è stato condannato a tre anni di carcere e dodicimila euro di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato il Gup del Tribunale di Avezzano, Maria Proia, a condannare l’uomo durante il rito abbreviato che si è tenuto l’altro giorno alla presenza del suo legale di fiducia Roberto Verdecchia che ha già deciso di impugnare la sentenza. Il corteggiatore era finito nei guai per spaccio di droga: era stato arrestato a giugno del 2016 dalla polizia. Era stato bloccato dagli agenti del commissariato di Avezzano, che da tempo lo tenevano sotto controllo, all’ingresso di una palestra della città e sottoposto a perquisizione personale, nella sua auto, gli agenti trovarono in una tasca del borsone 30 grammi di cocaina e in casa 2.800 euro in contanti e un bilancino di precisione.