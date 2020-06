Unpli Abruzzo dona materiale sanitario per le Asl abruzzesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rappresentanza dell’(Unione Nazione Pro Loco d’Italia), guidata dal presidente, ha consegnato al Consiglio regionale d’Abruzzo una fornitura di materiale sanitario per la tutela degli operatori delle Asl abruzzesi.I dispositivi sono stati simbolicamente affidati al Presidente del Consiglio regionale,e al consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza,La donazione deriva da una raccolta fondi condivisa da tutte le Pro Loco abruzzesi che ha consentito di acquistare 240 tute protettive, 240 copricapo integrali, 240 occhiali a mascherina e 288 visiere a protezione totale.Gli uffici del Consiglio regionale dell’Abruzzo si occuperanno di distribuire i presidi sanitari alle 4 Asl d’Abruzzo. «In questo particolare momento legato all’emergenza Coronavirus- ha dichiarato il presidente Unpli, Di Addezio- abbiamo dimostrato il forte spirito di solidarietà e sensibilità che caratterizza il mondo delle Pro Loco».Il presidente Sospiri e il consigliere Pepe, a nome dell’Ufficio di Presidenza e di tutta l’Assemblea regionale, hanno ringraziato l’Unpli per la solidarietà manifestata e aperto a nuove collaborazioni per il futuro.