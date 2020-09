© RIPRODUZIONE RISERVATA

Test d’ingresso in totale sicurezza al tempo delanche all’università d’Annunzio, dove oggi, a mezzogiorno, a Chieti, contemporaneamente agli altri atenei statali d’Italia,si contenderanno i posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. Si tratta unicamente di giovani abruzzesi delle province diPer la prima volta, infatti, al fine di evitare spostamenti tra le regioni, il ministero dell’Istruzione ha stabilito che gli studenti sostengano il test dinon nella sede universitaria scelta come prima destinazione, ma in quella più vicina alla propria residenza. A Chieti, i posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono 186 per gli studenti italiani, comunitari e non residenti in Italia e 4 per i non comunitari residenti all’estero. I posti programmati per il corso di laurea insono invece 40 per gli studenti italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia e 6 per quelli non comunitari residenti all’estero.Sul fronte dell’organizzazione, nulla è stato lasciato al caso. Durante lo svolgimento delle prove, fino alle 14.30, saranno sospese lee gli esami di profitto in tutto il campus. Per ospitare gli aspiranti medici e dentisti, infatti, saranno impiegate 32 aule, con 70 docenti coinvolti nella vigilanza, 40 unità del personale tecnico-amministrativo per le procedure di identificazione, 80 del personale Biblos per il controllo degli accessi al campus e dei percorsi obbligatori, predisposti e transennati già da ieri. Si inizia alle 8.30, quando sarà consentito l’ingresso nelle aule, mentre la prova inizierà alle 12 e terminerà alle 13.40. La professoressa, presidente della Scuola di Medicina e Scienze della Salute della d’Annunzio, ha coordinato il gruppo di lavoro addetto alle complesse attività di preparazione e supervisionerà anche lo svolgimento delle prove.