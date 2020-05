Il Tar di Pescara dà ragione al professor Saggini: «Nessun caso di assenteismo»

Ultimo aggiornamento: 14:19

Annullata la delibera del Consiglio di amministrazione dell'universitàcon cui era stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio per un anno, annullate anche la contestazione di addebito e tutti gli atti del procedimento disciplinare,a pagare le spese per 3.500 euro.Lo ha deciso laaccogliendo in pieno, nel merito, il ricorso presentatopresidente del corso di laurea di, assistito dagli avvocati Pierfrancesco Zecca e Michele Dionigi. La vicenda aveva preso le mosse da unadi 29 studenti del corso di laurea in Fisioterapia nella quale, in sostanza, Saggini veniva accusato di non aver tenuto lezione per ben cinque anni accademici.una volta fatto il copia e incolla dell’esposto, al docente sono state contestate le mancanze disciplinari. «La contestazione degli addebiti - si legge fra l’altro nella sentenza - è avvenuta senza alcuna verifica previa e, soprattutto, senza nemmeno un riordino schematico e giuridico-disciplinare delle affollate, confuse e retoriche denunce, scaturite, è bene sottolinearlo, da esposto anonimo».