Università, Mattarella arrivato a Teramo. Visiterà anche il Duomo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a metà mattinata a Teramo al campus di coste Sant'Agostino, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, per l'inaugurazione dell'anno accademico. Ad accoglierlo,

all'ingresso, il rettore Dino Mastrocola, il sindaco Gianguido D'Alberto e il presidente della Provincia Diego Di

Bonaventura.



Il Capo dello Stato è atterrato in elicottero e ha raggiunto il Campus, dove ad attenderlo c'erano le massime autorità civili e il ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica, Gaetano Manfredi. È quest'ultimo a tenere la

relazione introduttiva dell'evento. Mattarella attorno alle 11:20 raggiungerà il centro storico della città per una

passeggiata verso la Cattedrale dove sarà ricevuto dal presidente della Regione, Marco Marsilio, dal sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto e dal presidente della Provincia, Diego Di

Bonaventura. Ultimo aggiornamento: 11:27