Unidav, presentato il corso di Custode giudiziario e Professionista delegato alle operazioni di vendita

L'Unidav ha presentato a Chieti, al Palazzetto dei Veneziani, il primo Corso di Alta Formazione come ustode Giudiziario e Professionista Delegato di vendita. Questo corso è stato attivato prontamente dall'Università Telematica Leonardo Da Vinci in seguito alla riforma Cartabia che prevede la redazione ex novo dell'elenco dei custodi giudiziari e dei delegati alla vendita. Il corso, coordinato dal Professore ordinario di Diritto processuale Civile Roberto Martino, si svolgerà in modalità blended e certificherà la preparazione di avvocati, commercialisti e notai interessati a svolgere l'attività professionale indicata dalla riforma. La presidentessa Federica Chiavaroli esprime gratitudine a tutti gli attori e i promotori del corso, in primis verso l'Ordine degli Avvocati di Chieti rappresentato dall'Avv. Goffredo Tatozzi ma anche all'Avv. Marco Azzariti come partner scientifico e rappresentante della rivista "Nel Labirinto del diritto".



Questo nuovo corso, come spiega il Magnifico Rettore Giampiero Di Plinio, si inserisce perfettamente nel quadro delle attività di rilancio dell'Università telematica e rappresenta l'esito di una grande collaborazione e interlocuzione con il territorio. Infatti, conclude la Presidentessa Unidav Federica Chiavaroli: "L'Università Telematica Leonardo Da Vinci di Torrevecchia Teatina è tra le prime università a recepire la complessa riforma Cartabia.

Il nostro auspicio è che questa scelta possa giovare al territorio, nella prospettiva di potenziare i nostri professionisti".