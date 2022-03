Unich, il futuro del latino in Italia: tra riflessioni e iniziative

Il 21 e 22 aprile prossimi a Chieti, su iniziativa dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” in collaborazione con la Consulta Universitaria di Studi Latini, si terrà un convegno dal titolo “Latino, scuola e società”, seguito da una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di accademici, docenti di scuola, intellettuali e giornalisti, tra i quali Nicola Gardini e Ivano Dionigi. In vista del convegno, la Consulta Universitaria di Studi Latini (CUSL) ha elaborato un manifesto che intende sollecitare nell’opinione pubblica e nei decisori politici una riflessione sul valore formativo del latino proprio nel momento in cui in Italia si torna a parlare della revisione dei percorsi di studio liceali e universitari. Ne abbiamo parlato con Mario De Nonno, professore di Lingua e Letteratura Latina presso l’Università Roma Tre e presidente della CUSL.

Prof. De Nonno, di recente il latino è stato oggetto di dibattiti, anche molto accesi, in particolare all’estero. L’impressione è che le conclusioni cui si è di volta in volta pervenuti siano ambivalenti, per non dire del tutto contrastanti.

«Certamente, in America e in Europa è in corso da mesi un dibattito, per così dire, polarizzato sul valore formativo del latino. Da una parte, tendono a ridimensionarne la funzione e lo studio sia la spinta verso l’innovazione nella sfera della comunicazione e dei processi produttivi sia la diffusione di un approccio al passato spoglio di ogni mediazione storica, che associa anche la civiltà classica, in nome di una “cultura del rifiuto”, al razzismo, alla schiavitù, alla violenza di genere. Dall’altra alcuni Paesi iniziano a valutare negativamente l’esclusione del latino dai programmi scolastici».

Possiamo fare almeno qualche esempio all’interno del panorama europeo?

«In Francia il ministro dell’Éducation Nationale Jean-Michel Blanquer ha annunciato un ambizioso programma di ripristino dell’insegnamento del latino nei licei e si è fatto promotore di un memorandum internazionale, firmato anche, per l’Italia, dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, volto a promuovere lo studio del latino nelle scuole. Germania e Gran Bretagna stanno sperimentando la reintroduzione del latino con alcuni progetti-pilota. Inoltre, le ultime Raccomandazioni per l’apprendimento permanente del Consiglio Europeo sollecitano lo studio proprio del latino in vista della maturazione di solide capacità espressive nella lingua madre e nelle lingue straniere».

Quali sono le motivazioni di carattere pedagogico addotte in favore dell’insegnamento del latino nelle scuole?

«Alla base di questi indirizzi pedagogici vi è una visione dell’apprendimento della lingua latina come via privilegiata per la formazione di una personalità duttile, pienamente cosciente di sé e consapevole dell’alterità. Per non parlare dell’aiuto che lo studio del latino può fornire all’acquisizione di competenze trasversali come il giudizio critico, la capacità di analisi della documentazione storica e la consapevolezza della comunicazione, indispensabili per costruire una società dinamica, inclusiva e capace di difendersi dalle fake news e dalle post-verità».

La situazione italiana risulta tuttavia ancora incoraggiante, dal momento che il latino viene insegnato nella maggior parte degli indirizzi liceali.

«Proprio per questa ragione c’è bisogno di una riflessione tempestiva per evitare che la legittima esigenza di adeguare il progetto formativo alle mutate condizioni sociali, culturali ed economiche del Paese conduca a un frettoloso smantellamento dell’equilibrato impianto umanistico-scientifico che di quel progetto è alla base – si pensi all’alto e integrato profilo culturale del nostro liceo scientifico –, e che il latino in particolare, contrabbandato come simbolo di una conoscenza “inutile” perché rivolta al passato, venga messo in discussione senza che se ne siano comprese fino in fondo le ragioni».

Considerate anche le raccomandazioni del Consiglio Europeo, non crede che questa tempestiva riflessione sul valore formativo del latino possa essere l’occasione, pur senza farsi ingenue illusioni, per proporre la reintroduzione del latino nelle scuole medie italiane?

«Effettivamente ritengo che i tempi siano maturi per un ripensamento in questo senso, e questo sembra essere anche l’orientamento di recenti pronunciamenti del Ministro dell’Istruzione. Adeguatamente intesa, la conoscenza del funzionamento e della semantica del latino, oltre che della cultura che da esso è rappresentata, è uno strumento prezioso – e anche molto affascinante, se mi è permesso dirlo – di approfondimento della coscienza linguistica dei nostri ragazzi. Del resto, è proprio per questo che il possesso di competenze di latino è sempre stato, nella formazione dei nostri insegnanti, un prerequisito considerato indispensabile anche per i docenti di scuole nelle quali il latino non compare come materia curricolare. Le lingue si apprezzano nella loro storia, e il latino sta nel cuore stesso dell’italiano».

Stefano Rocchi