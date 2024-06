Sabato 1 Giugno 2024, 08:00

Il Comune di Tortoreto vuole riasfaltare una strada privata, ma i proprietari gli spediscono una diffida per bloccare i lavori e minacciano una citazione in giudizio: «O si tratta di un errore, oppure il municipio vuole appropriarsi dell’area per usucapione». A parlare è l’avvocato Fabrizio Antenucci, che rappresenta Diana e Morena Ciarrocchi e la loro madre Maria Agostini, proprietarie di quei pochi metri di via Grazia Deledda, strada che si incontra con il lungomare Sirena nella zona sud di Tortoreto Lido.

All’incrocio ci sono da tempo due cartelli: quello che indica il nome della via e, più in basso, quello che segnala “strada privata”. Nei giorni scorsi, però, ne è comparso un terzo e provvisorio: quello che avvisa i residenti dell’imminente avvio dei lavori di rifacimento del manto stradale e fissa di conseguenza il divieto di sosta durante l’opera. «Il tutto con grande sorpresa delle proprietarie», scrive l’avvocato: «Nel comune di Tortoreto si asfaltano addirittura le strade private. Quindi a spese dell’ente e dunque dell’intera cittadinanza». Poi ancora: «L’intenzione del Comune potrebbe in effetti tradire la volontà dello stesso di appropriarsi del tratto di strada privata ricorrendo all’istituto dell’usucapione. Che tuttavia in questo caso sarebbe del tutto illegittima, non essendo intervenuto negli anni alcun atto di notifica alle legittime proprietarie ed essendo stato il tratto di strada sempre nel possesso continuato e ininterrotto delle stesse». Le Ciarrocchi hanno quindi delegato il legale per costringere il Comune a interrompere i lavori programmati «pena il ricorso in tribunale anche ai fini risarcitori».

La vicenda non è isolata e si inserisce in un problema che il municipio di Tortoreto cerca di risolvere da tempo. Per anni infatti il Comune ha cercato di asfaltare – o anche potenziare i sottoservizi – in strade di nuovo sviluppo residenziale che però erano rimaste di proprietà dei privati che ne bloccavano i lavori: emblematiche, tra le diverse vicende che hanno infiammato il dibattito negli ultimi anni, le questioni di via Raffaello e via Capuani. Ora alle grane del municipio si aggiunge quella di via Deledda.