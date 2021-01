L’AQUILA Per una intera settimana, dalle ore 18 alle 19, i docenti della scuola media Dante Alighieri dell’Aquila, suddivisi nei vari indirizzi, incontreranno i futuri alunni e i loro genitori per illustrare e rispondere alle domande relative all’offerta formativa della scuola.

Non potendo farlo in presenza, gli incontri saranno attivati on line sulla piattaforma Zoom passando attraverso sul sito internet della scuola dantealighieri.edu.it.

Il tradizionale “open day” si trasforma quindi un “open week”, un filo diretto con la scuola attraverso collegamenti online per una intera settimana in cui i futuri alunni e i loro genitori potranno incontrare i docenti dei vari corsi.

Si potranno sciogliere dubbi, soddisfare curiosità ma soprattutto sarà possibile avere notizie sul percorso di studio che i ragazzi si apprestano a fare, in un momento delicato del salto dalla scuola primaria alla secondaria. I professori sono pronti ad accogliere i nuovi alunni da subito facendoli sentire già parte della nuova realtà scolastica.

Si comincia lunedì 11 gennaio con l’indirizzo Musicale, per proseguire martedì 12 con il Tedesco, mercoledì 13 con l’indirizzo Tecnologico. Durante questo incontro ci si potrà informare anche della ulteriore opzione “settimana corta con extra”. Giovedì 14 ci sarà l’incontro con l’Indirizzo Internazionale, per proseguire il 15 con lo Spagnolo e l’ulteriore opzione aggiuntiva offerta dalla scuola “Tempo normale e tempo prolungato” e i rientri per le attività sportive.

