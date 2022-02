Univaq, una giornata in ricordo del professore Taviani

L'AQUILA «La parola spasso poi, è gloriosa: discende da espandersi: un momentaneo espandersi della vita, un elisir d'amore, avvincente non meno del sesso o del potere. Con spasso dobbiamo intendere uno stadio superiore del divertimento e del piacere. Si spiega così perché alcune persone d'arte capaci di procurarlo-lo spasso- potessero essere amati e venerati come un valore di vita. E rimpianti, come Amleto piange Yorick».

Ferdinando Taviani (La Spezia 3 febbraio 1942- Roma 4 novembre 2020) scrive così nella Introduzione n. 11 alla Commedia dell'arte, (Teatro e Storia 2015). Intellettuale inconsueto, autore di studi fondamentali sulla Commedia dell'Arte, oltre ai lavori innovativi sulle grandi riforme di scena del Novecento, iniziando dall'Odin Teatret, docente emerito dell'Università dell'Aquila dove ha insegnato per più di vent'anni, è stato inoltre tra i fondatori dell'Ista (International school of theatre antropology, rete internazionale e multiculturale di artisti, registi, studiosi e accademici del teatro).

E lunedì, 28 febbraio, presso l'Aula 3A del Dipartimento di Scienze umane di Univaq, è prevista un'intera giornata dedicata al grande drammaturgo: "Giornata per Ferdinando Taviani". Il programma a cura di Massimo Fusillo, docente di Critica letteraria e letterature comparate e Doriana Legge, docente di Storia del teatro e problemi di storiografia dello spettacolo all'Università dell'Aquila, avrà inizio alle 12.30 con l'intitolazione dell'aula 3A a Taviani (nella foto) e l'inaugurazione di un murale realizzato da Cristiana Alfonsetti, attrice, danzatrice Odissi e performer e, come si legge in una nota, «in memoria della varietà e della profondità delle relazioni che Taviani ha intessuto negli anni con il teatro e i suoi componenti».

Con inizio alle 14 invece, nell'aula magna "Alessandro Clementi" interverranno Eugenio Barba e il Teatro Tascabile di Bergamo, Massimo Fusillo, Valerio Petrarca ex docente Univaq, Livio Sbardella, Mirella Schino, che con Taviani ha condiviso l'insegnamento di Discipline dello spettacolo fino al 2009. Parteciperanno anche la redazione di "Teatro e Storia", con l'ultimo numero, "Festa per Nando" e un gruppo di ex studenti e studentesse in ricordo del loro maestro.

Sabrina Giangrande