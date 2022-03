Un grosso animale gli attraversa la strada, lui si ribalta con l’auto per evitarlo: sfiorata la tragedia

Un animale gli attraversa la strada e lui prima sbanda e poi si rovescia con l’auto. L’autista, un 21enne, ha riportato solo qualche graffio. L’incidente è successo ieri sera poco prima della mezzanotte sulla SS16, nei pressi dello stabilimento dell’ex Mercatone Uno a Pineto (Te).

Stando a quando si apprende il ragazzo alla guida di una Alfa Romeo MiTo, era di ritorno a casa dopo aver accompagnato la nonna, rimasta a cena con la famiglia nel quartiere atriano, nella sua abitazione. Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Silvi. E il giovane sentito dai militari ha raccontato di aver visto dinanzi a sé un grosso animale attraversagli la strada e che lui si è spaventato ed ha perso il controllo della vettura.

La Polizia municipale, che oggi sta facendo tutti i rilievi del caso, ha tenuto a far sapere che nei giorni passati ha avuto diverse segnalazioni da parte degli automobilisti di un grosso capriolo. Ma ha anche riferito che il 21enne non è la prima volta che si trova coinvolto ad un episodio del genere. Questa mattina comunque la foto della macchina rovesciata è stata pubblicata sui social creando sgomento tra i pinetesi e non solo.