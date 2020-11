Un grande abruzzese dal cuore d’oro: il bicentenario del “gigante di Acciano”

L'AQUILA Duecento anni per ricordare un personaggio così grande, un gigante appunto, in un periodo non proprio felice per la comunità di Acciano, dove il 18 novembre del 1820, nacque Giuseppe Catoni, Matteo Giuseppe Antonio Catonio, pare erroneamente registrato Catoni all’anagrafe. Divenne già nella pre-adolescenza, una celebrità nella sua Acciano per via della sua statura oltre misura, ben 2 metri e 25 centimetri.



Scrive il suo biografo ufficiale, Silvio Di Giacomo, nel suo libro: «(...) fu un gigante vero, dal corpo armonioso, dai muscoli d’acciaio, dotato di una forza al di sopra di ogni essere umano, insomma un “atleta grande” che fece parlare le nostrane ed estere genti».

Si legge nella targa affissa sull’abitazione che il gigante acquistò dopo essere tornato dall’estero: “In questa casa di sua proprietà abitò il gigante Giuseppe Catoni che la portentosa sua statura mostrò alle nostrane e alle estere genti facendosi ricco di senno e di denaro uomo onesto laborioso caritatevole morì compianto da tutti il dí 8 marzo all’età di 70 anni Il R. Governo nell’interesse della scienza annuente la famiglia ne trasportò lo scheletro al museo di Roma e a imperitura memoria pose il dí 20 aprile 1890, questa lapide è tutto quello che resta del “Gigante di Acciano” lo scheletro è introvabile; speriamo che la memoria della sua curiosa storia rimanga viva, almeno, tra le “nostrane genti”.

«Già l’anno scorso- dice il sindaco Fabio Camilli- avevamo iniziato a ragionare su come non far passare inosservata questa ricorrenza, perché il “Gigante di Acciano” è uno di quei tanti personaggi, e lo affermo con orgoglio, che ha portato vanto alla mia comunità, molto conosciuto anche extra territorio e per questa ragione all’inizio di quest’anno, dopo una lunga fase di confronto anche con le associazioni, avevamo presentato un progetto per ottenere un finanziamento dalla Fondazione Carispaq, incentrato sulla celebrazione, il 18 novembre 2020, del bicentenario dalla nascita di Giuseppe Catoni, che prevedeva una serie di iniziative in cui l’aspetto fondamentale era quello di lanciare un brand “Acciano il paese del gigante” agganciando a questa figura anche le nostre risorse naturalistiche, architettoniche, storiche e ambientali, così da rendere Acciano una meta di turisti, rendendola maggiormente attrattiva in funzione di questa peculiarità».

«Questo evento- continua Camilli- che prevedeva una manifestazione con realizzazione di arredi urbani nel centro del paese per ricordare il gigante, oltre che la presentazione della ristampa, del volume, tutto incentrato intorno a una idea che volevamo lanciare con ambizione attraverso lo slogan “Acciano il paese del gigante”. Acciano può essere conosciuta per tante cose, è il paese del vino, ha tanti personaggi noti come Lina Palmerini, giornalista del Sole24ore, o Carlo Masci, attuale sindaco di Pescara; ma il gigante è stato nella storia il primo personaggio famoso del paese, motivo di orgoglio per l’intera comunità. Purtroppo il nemico invisibile ha impedito alla Fondazione di dare sostegno alle varie iniziative e comunque avremmo avuto oggettivi problemi per la sua realizzazione. Inoltre- sottolinea il sindaco- essendo la ristampa del libro “Il gigante di Acciano e i racconti della Valle” già partita, a tal proposito questa estate si è potuto realizzare solo un reading di musica e poesia, ideato da Sara Cecala, in cui abbiamo presentato la nuova veste del libro scritta dallo storico accianese Silvio Di Giacomo, la nostra idea- conclude Camilli- è quella di mantenere il progetto e di riproporlo appena il nemico invisibile scomparirà. Tutte le iniziative legate al gigante sono state portate avanti oltre che dall’amministrazione comunale anche dall’Associazione Achillopoli, presieduta da Rosalba Masci, parte attiva e di supporto su questo tema».

Auguri al grande Giuseppe: Acciano e il mondo intero lo ricorderanno per sempre!

Sabrina Giangrande

