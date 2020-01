Ultimo aggiornamento: 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA Questa mattina nell’Istututo d’Istruzione Superiore Alessandro Volta Pescara la Uisp Abruzzo e Molise ha presentato il Progetto Scatti di Salute: Lo sport in mostra contro il doping. Hanno partecipato alla presentazione oltre alle classi coinvolte nel progetto per il corpo docenti la Dirigente Scolastica Prof. ssa Maria Pia Lentinio e la Prof. ssa Di Giovannantonio Stefania, per gli esperti (medici,psicologici,preparatori sportivi,operatori uisp), il Dott. Stefano Volpe,la dott.ssa Manuela Rosati, il dott. Paolo Tordone, il dott. Alessandro La Barba, il dott. Andrea Carulli, l’atleta olimpico Alberico Di Cecco, la Sig.ra Adua De Deo e Giampiero Lattanzio. L'incontro è stato moderato da Incoronata Ronzitti che insieme al Presidente della Uisp Abruzzo Molise Alberto Carulli coordinano il progetto. E’ stato illustrato brevemente il tema del Progetto “Il Doping” sia come assunzione di sostanze che come pratiche mediche non aventi finalità terapeutiche; compromissione dello stato di benessere psico-fisico e, di conseguenza, scelte in merito agli stili di vita. Il mezzo utilizzato sarà la fotografia come strumento capace di catturare un momento sportivo e/o di cronaca, suscitando emozioni, sentimenti e sensazioni. L’obiettivo è far acquisire coscienza attraverso la conoscenza e dare consapevolezza dei rischi derivanti dall’uso di farmaci non necessari in un organismo sano; dell’importanza della salute, di una sana, ancorchè competitiva, attività sportiva e di una corretta scelta di stile di vita. Il momento finale consisterà in una mostra fotografica in un primo momento rivolto alla città di Pescara e, successivamente, all’interno di un evento nazionale dove convoglieranno i lavori delle scuole delle sole cinque città individuate a livello nazionale per questo Progetto tra cui Pescara. Hanno dato i saluti dell’Amministrazione Comunale il Vice Sindaco Giovanni Santilli in rappresentanza del Sindaco Carlo Masci, influenzato, e l’Assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli e il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri, dichiarandosi soddisfatti del progetto voluto dalla Uisp e condiviso dall’istituto A. Volta riconoscendone l’importanza e il merito di volere sensibilizzare, informare e consapevolizzare i giovani sul grande dono della salute e sui veri valori dello sport.