Altri due baby pazienti a Pescara con l’aereo della guardia di finanza

Ha di nuovo toccato terra a Pescara l’Atr 72 Grifo 21 della Guardia di finanza che ha portato in salvo altri due piccoli pazienti ucraini in fuga della guerra. Si tratta del quarto volo umanitario dalla Polonia, diretto dalla Protezione civile, con la collaborazione dei medici Ares 118 e l’assistenza logistica delle fiamme gialle di Pescara. Uno dei due minori, un diciassettenne affetto da leucemia accompagnato da un parente, è stato ricoverato all’ospedale di Pescara; l’altra, una bimba di appena 3 anni, sarà curata al Salesi di Ancona. Nella notte tra sabato e domenica, il velivolo del nucleo di soccorso sanitario della Guardia di finanza, di base a Pisa, aveva accompagnato a Pescara i quattro minori che, insieme alle mamme e a una nonna al seguito, sono stati accolti nella casa Agbe per pazienti emopatici e relativi familiari. Il ragazzo arrivato ieri sarà invece preso in carico dall’Ail nella struttura residenziale di via Rigopiano. Continua senza sosta il ponte aereo assicurato dalle fiamme gialle tra Polonia, dove da pochi giorni opera un’equipe sanitaria inviata dalla Regione Abruzzo, e l’Italia. La bimba ucraina destinata al Salesi era accompagnata da madre, nonna e sorellina ed è affetta da leucemia acuta. Il reparto di ematologia di Pescara è tra quelli che hanno assicurato disponibilità al sistema Cross di soccorso sanitario internazionale.

APPROFONDIMENTI LA GUERRA Ucraina, a Pescara in aereo quattro bimbi malati di tumore