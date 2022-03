Fuga dalla guerra, in Abruzzo i primi cento profughi

L’Abruzzo raccoglie il grido di aiuto del popolo ucraino e si mobilita per aiutare e accogliere i profughi in fuga dalle zone di guerra. Si tratta di migliaia di cittadini arrivati a varcare i confini nazionali via terra, dopo giorni di viaggi estenuanti. Nessun tracciamento dunque e per questo non è possibile conoscere il numero complessivo dei profughi già sul territorio o ancora in viaggio per l’Abruzzo. Molti ucraini però si sono rivolti ai comuni abruzzesi in cerca di aiuto, la maggior parte si sono ricongiunti con parenti già da anni in Abruzzo: secondo una stima, sarebbero già un centinaio i profughi accolti sul territorio regionale: 20 a Pescara, 10 famiglie a Teramo, 7 a Tagliacozzo e 15 a Fagnano Alto.

La macchina dell'accoglienza sarà messa a dura prova, ma l’Abruzzo è pronto. In attesa di una programmazione e ripartizione territoriale da parte del governo centrale, i comuni abruzzesi hanno messo a disposizione spazi per accogliere i primi profughi: dagli alberghi sulla costa agli alloggi disponibili di progetto C.a.s.e. e moduli abitativi provvisori costruiti dopo il terremoto del 2009 dell’Aquila. Il presidente Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto, sottolinea però che «ora è necessario strutturare la straordinaria energia solidale degli ultimi giorni».

Secondo il presidente Anci «serve un coordinamento istituzionale»: «Una circolare ha dato incarico ai prefetti di coordinare l’accoglienza nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas), come sindaci ci stiamo già muovendo, ma mancano linee guida chiare e soprattutto non c’è certezza in questo momento sui numeri dell’emergenza». Altro tema fondamentale è che l’accoglienza si inserisce in piena emergenza pandemica: «Non è semplice da gestire, ma le regioni ora devono predisporre degli hub sanitari che filtrino il flusso della popolazione in fugga, tenendo conto dei problemi sanitari che bisognerà affrontare», conclude. Il direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, Mauro Casinghini, aggiunge: «In questo momento nessuno ha contezza di ciò che avviene in modo puntuale, per il popolo afgano sono stati predisposti degli aerei dalla Difesa, ma in questo caso parliamo di persone che arrivano via terra, è completamente diverso. Da parte nostra daremo il massimo supporto alle operazioni di accoglienza, ora il quadro è in evoluzione, ma noi ci siamo».

Un supporto fondamentale arriva poi da associazioni, volontari ma anche singoli cittadini che cercano di aiutare come possono. Il presidente regionale della Croce Rossa Italiana, Gabriele Perfetti, spiega che nei giorni scorsi sono partiti dal polo logistico di Avezzano due convogli formati da 9 tir in totale e ieri il secondo è arrivato in Romania: «Noi siamo abituati a dividere le emergenze in ore: nelle prime 12, 24 e 72 ore c’è una fase più concitata, poi c’è una stabilizzazione - aggiunge - Ora è il momento dell’aiuto strategico, serve una pianificazione, basterà consultare il sito della Croce Rossa per vedere di cosa si ha bisogno, donando quel che si può, sarà poi il nostro sistema, coordinato dalla Federazione internazionale, ad acquistare in loco tutto il necessario».