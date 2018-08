Pescara, ucciso da un malore per il caldo vicino al cimitero

Stroncato da un improvviso malore mentre effettuava dei lavori in campagna. E' accaduto, nel tardo pomeriggio di ieri, in un terreno non lontano dal cimitero del paese. Vittima, un 60enne di Nocciano (Pescara), R.D.. A dare l'allarme, sono stati gli stessi familiari, i quali hanno notato il corpo a terra. Sul posto, sono subito giunti un elicottero del 118 e un'ambulanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari si sono rivelati inutili. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri della stazione di Nocciano e della compagnia di Penne, coordinati dal capitano Giovanni De Rosa, che hanno avviato gli accertamenti per fare chiarezza sul decesso. Sul luogo della tragedia, su disposizione del pm di turno, è arrivato quindi anche il medico legale, il quale ha confermato che il 60enne è morto per cause naturali. Non soffriva di particolari patologie. Non è quindi da escludere fra le concause del decesso il caldo.

Mercoledì 22 Agosto 2018



