Consigliere comunale ucciso da un colpo vagante: presto il guanto di paraffina

Sull'incidente costato la vita a Fiore Cialfi, non si esclude da parte degli investigatori l'esame con il guanto di paraffina. Questa mattina la Procura (nella persona del sostituto Fabio Picuti) affiderà l'incarico al medico legale per lo svolgimento dell'autopsia del 64enne di Colle di Paganica di Montereale, morto tre giorni fa nella frazione di Marana sempre a Montereale, mentre con alcuni amici aveva provato il funzionamento di una carabina da caccia con un nuovo mirino di proprietà del funzionario dei vigili del fuoco a Roma, Nazzareno Feliciani di 58 anni, indagato per omicidio colposo.

Proprio dalla carabina è partito il colpo accidentale che ha raggiunto il consigliere comunale di maggioranza al cuore, non lasciandogli scampo. I rilievi sono stati effettuati dai militari della Scientifica del Nucleo investigativo del reparto operativo dell'Aquila che potrebbero anche compiere l'ulteriore accertamento tra i presenti del guanto di paraffina, per scoprire chi tra i presenti ha utilizzato un'arma da fuoco. Al momento non è dato sapere se gli ulteriori accertamenti tecnici e balistici possano essere affidati ai militari esperti del Ris di Roma oppure ad un consulente nominato dallo stesso sostituto Picuti. Infine previsti tra domani e dopo domani i funerali di Cialfi.