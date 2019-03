Botte e maltrattamenti: morta la compagna. Le telefonate che accusano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripercorrere in aula davanti ai giudici la stessa strada seguita dagli inquirenti durante le indagini sulla morte della donna, sentendo testimoni e soprattutto proiettando le fotografie finite agli atti: insomma, come se si facesse di nuovo un sopralluogo laddove si verificarono i fatti. E' la strada scelta del sostituto procuratore Anna Benigni nel processo che si è aperto ieri in Corte d'Assise a Chieti nei confronti di Gelu Cherciu, il rumeno di 67 anni residente a Pescara, accusato di aver ripetutamente maltrattato per anni la convivente more uxorio, Monica Gondos, provocandone il decesso con un ultimo, fatale, fendente.Ieri la Corte d'Assise, presente l'imputato assistito dall'avvocato Fabrizio Giannini, ha ammesso tutte le prove ed ha fissato per il 17 e il 31 maggio le udienze nelle quali verranno sentiti i testimoni, tutti dell'Accusa, visto che la difesa non ne ha, e così il processo entrerà nel vivo, ascoltando i carabinieri che indagarono e il consulente della Procura, il prof. Cristian D'Ovidio. Oltre ad avere ammesso le prove la Corte, presidente Guido Campli, giudice a latere Luca De Ninis, ha disposto la trascrizione di alcune intercettazioni: si tratta di 11 telefonate in lingua rumena, in una delle quali Cherciu si sarebbe tradito.Secondo l'accusa l'uomo dal 2014 e fino al decesso della donna, avvenuto il 30 maggio del 2018 a Pescara, durante gli abituali stati di alterazione psicofisica dovuti all'abuso di alcol, aggredendola per futili motivi colpendola ripetutamente con pungi e schiaffi al volto e sul corpo, che le causavano evidenti ecchimosi, controllando gli spostamenti e le comunicazioni telefoniche che aveva con altre persone e con le sue figlie, la maltrattava infliggendole sofferenze fisiche e morali tali da renderla abitualmente dolorosa e mortificante l'esistenza. Con l'aggravante di aver causato il decesso della donna in conseguenza, da ultimo, di un colpo sferratole all'emitorace posteriore causandole fratture costali con successivo perforamento del polmone che hanno provocato la morte.