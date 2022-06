Uccide giovane a colpi d'ascia, evade e si nasconde nei boschi: catturato

Trovato in mezzo al bosco e arrestato l'uomo che non era rientrato al carcere di Pescara dopo il permesso premio. La caccia all'uomo che ha visto impegnati decine di carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal capitano Valentino Chiara, si è conclusa nella Valle Roveto in territorio di San Vincenzo Valle Roveto dove Attilio Frasca, 51 anni, si era nascosto in attesa di far perdere le proprie tracce. Sta scontando 30 anni di carcere per aver ucciso a colpi d'ascia un giovane che stava dando fastidio a una cugina durante una festa.

Frasca, dopo un'adolescenza movimentata perde la strada, fino a commettere l'irreparabile durante una notte di droga e follia. Trent'anni di reclusione, di cui dodici già scontati. In prigione cambia e agisce: uno sprint di iniziative per rispondere a disagi esterni e interni al carcere, prima a Rebibbia, poi a Viterbo, infine a Pescara. Nel 2015, insieme all'associazione Voci di dentro, collabora al progetto La Città: insieme ad altri detenuti e numerosi volontari inizia a ristrutturare un'ampia area del carcere di Pescara, che ora ha la sua piazzetta, le sue strade, le sue scuole, la biblioteca, la sartoria e un laboratorio teatrale.