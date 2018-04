Ubriaco al volante non si ferma allo stop e centra una famiglia, la mamma perde una mano

di Teodora Poeta

È rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto in attesa che arrivassero i soccorsi, mentre in strada le persone le facevano coraggio e le assicuravano che i suoi bambini erano sani e salvi. Lunedì notte a Roseto si sono vissuti attimi interminabili di terrore dopo che un 30enne a bordo di una Peugeot ha centrato la vettura di una famiglia del posto. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte. La famiglia, padre madre e 3 bambini, era quasi arrivata a casa quando l’altra auto non ha rispettato lo stop in via Manzoni, all’angolo con via Mezzopreti, e li ha colpiti. Un urto violentissimo che ha svegliato il vicinato.In strada sono accorse decine di persone che, insieme al guidatore della Peugeot, hanno prestato i primi soccorsi. All’arrivo dei carabinieri il 30enne è stato sottoposto all’alcool test, risultato positivo. Il giovane è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni gravissime stradali. Dai primi rilievi effettuati sul posto e da alcuni testimoni sembrerebbe che il giovane andasse a una velocità davvero elevata, quando ha superato lo stop senza fermarsi.Trasferita all’ospedale Torrette di Ancona, la mamma dei bambini in seguito all’incidente ha perso l’uso di una mano. I sanitari durante la notte sono dovuti intervenire d’urgenza per tentare di salvarle l’arto, rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Non ce l’hanno fatta.Il marito e i figli sono stati ricoverati per accertamenti all’ospedale di Atri, ma stanno bene. Sui social network è montata subito la polemica su quel maledetto incrocio, che si trova nella zona delle scuole, dove una volta c’era un semaforo ormai fuori uso da 4 anni. A replicare, con rammarico visto l’accaduto, è l’assessore alla Manutenzione del territorio, Nicola Petrini: «Quel semaforo è solo un paletto in ferro, uno scheletro, non c’è più né l’impianto, né la scheda. In via Manzoni è ben visibile la segnaletica e c’è un dissuasore di velocità». Il riferimento, ovviamente, è allo stop, il segnale stradale che il 30enne l’altra notte ha ignorato, saltando anche il dissuasore prima di andarsi a schiantare contro l’auto della famiglia.