Tifosi, completamente ubriaco tenta di incendiare la sede dei Pescara Rangers: fermato

Completamente ubriaco, cosparge di gasolio la serranda della sede deiin via Tommasi. Per fortuna, una pattuglia della squadra volante di passaggio nota la scena, interviene e lo blocca. Nei guai, un 20enne pescarese,a piede libero per danneggiamento. Il fatto, su cui adesso sono in corso indagini da parte degli agenti della Digos, è accaduto domenica mattina attorno alle 6.Gli agenti delle Volanti, che erano in zona per i, hanno notato il ragazzo, non proprio in sé, con una strana bottiglia in mano. Sono andati quindi a controllare. Nella bottiglia c'erano tracce di gasolio, che si è subito scoperto aveva appena gettato contro ladei Pescara Rangers. Una piccola parte, invece, probabilmente senza neppure rendersene conto dato lo stato in cui era, l'aveva ingerita per cui i poliziotti hanno dovuto anche chiamare il 118, per farlo trasportare in ospedale. Prima però è stato perquisito e addosso gli sono stati trovati degli. Sull'intero episodio sono comunque in corso approfondimenti per capire davvero quali intenzioni avesse e i motivi del gesto, fortunatamente interrotto prima che potessero verificarsi conseguenze serie. Quindi, se ce l'avesse con qualcuno in particolare dei rappresentanti della tifoseria e perché o se invece fosse stato indotto semplicemente dall'alcol e dalla scarsa lucidità.