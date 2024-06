Domenica 9 Giugno 2024, 07:00

Girava ubriaco in piazza Garibaldi alla guida di un’auto appena rubata che tra l’altro non avrebbe neanche potuto portare perché non ha mai conseguito la patente.

Sono i riscontri emersi dai controlli, che sembrano quasi inverosimili, effettuati l’altra notte dai carabinieri della sezione radiomobile del nor della compagnia di Teramo mentre si trovavano nella centralissima piazza Garibaldi e dopo aver notato un’utilitaria che viaggiava con andamento incerto e rallentava alla loro vista, fermavano il conducente. Bloccato il mezzo, si è proceduto, quindi, al successivo controllo. A bordo una sola persona, un trentenne di origine straniera residente in provincia di Teramo, risultata subito priva della patente di guida perché mai conseguita che oltretutto manifestava i sintomi di chi aveva fatto un uso smodato di alcool, poi, infatti risultava positiva al test alcolemico. Dagli ulteriori approfondimenti, però, hanno anche visto l’auto che non era intestata al guidatore e dopo gli accertamenti si è appurato che era stata rubata alcune ore prima nella zona di Valle San Giovanni.

L’auto non risultava oggetto di furto in quanto il proprietario non si era ancora accorto della sottrazione ma ne aveva avuto cognizione dalla telefonata da parte della centrale operativa dei carabinieri che lo aveva in quei momenti interpellato proprio per incrociare i dati. Il mezzo è stato, quindi, restituito al legittimo proprietario, mentre l’autista straniero dovrà rispondere di ricettazione, guida in stato di ebbrezza e senza patente. Una vicenda che conferma quanto sia importante la presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio. In questo caso in particolare un cittadino si è visto restituito un bene, la propria autovettura, prima ancora che si accorgesse che gli era stato rubato.