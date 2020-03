Ultimo aggiornamento: 11:55

Quattrodici teramani sono bloccati alladove erano in vacanza da una settimana. Uno dei vacanzieri, un medico, è stato trovato positivo al. Il medico, che non è di, è stato posto in quarantena e con lui tutti gli altri che hanno avuto contatti con lui.A disporlo le autorità maldivare.per evitare eventuali contagi da. Un incubo in un paradiso. Il periodo di isolamento terminerà a fine mese. La partenza per Teramo era prevista, ma l'aereo è stato bloccato.