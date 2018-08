Roseto, turista muore in spiaggia sotto gli occhi dei bagnanti

di Matteo Bianchini

Turista muore sulla spiaggia di Roseto stroncato da un arresto cardiaco fatale. La tragedia è avvenuto sul tratto di arenile antistante la concessione La Tartaruga quando, intorno alle 11 di ieri mattina, Antonio Letizia, 77 anni, pugliese ma da alcuni anni residente a Roma, stava facendo un bagno e e ha accusato un malore. L'uomo, che è stato prontamente soccorso dai bagnini, è andato in arresto cardiaco e a nulla sono valsi, purtroppo, gli sforzi per rianimarlo da parte dei sanitari del 118 di Giulianova, giunti immediatamente sul posto in ambulanza. Sul luogo della tragedia anche gli uomini della capitaneria di Porto di Giualianova che hanno avvisato il magistrato di turno. Quest'ultimo, ricevuto il rapporto, ha disposto il trasferimento del corpo senza vita del 77enne all'obitorio dell'ospedale di Teramo per consentire al medico legale di effettuare l'ispezione cadaverica che dovrà ora accertare le esatte cause del decesso, poi, nelle prossime ore, la salma verrà riconsegnata ai familiari per i funerali.



Da quanto si apprende, l'uomo era in vacanza a Roseto con la famiglia da alcuni giorni. Ancora un malore fatale sulle spiagge teramane in questi primi giorni di un infuocato agosto. Appena due giorni fa una tragedia simile si era verificata sul litorale di Tortoreto dove a perdere la vita era stato un altro turista Antonio Bettoli, 80enne, residente a Roma, che era in vacanza in città con la moglie. Anche per l'80enne, che si trovava in acqua per un bagno, è risultato fatale un arresto cardiaco e, pure in quell'occasione, nonostante i tempestivi soccorsi, tutti i tentativi di rianimarlo sul posto non erano serviti, purtroppo, a salvargli vita.

