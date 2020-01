Roccaraso, Tullio Solenghi avvistato sulle montagne abruzzesi: «Spettacolo che ti rigenera»

Ultimo aggiornamento: 13:51

La vista delle montagne innevate diha attratto l’attore, regista e doppiatore. Del resto l'amore per la natura, la salvaguardia dell’ambiente, gli animali e lacamminano di pari passo con il suo percorso artistico. Così Solenghi, dopo avere debuttato la sera precedente, insieme a Massimo Lopez,ieri si è ritagliato uno spazio, seppur di qualche ora, facendo sosta nella cittadina degli sport invernali, per poi proseguire verso Sant'Arpino, in provincia di Caserta.E’ quasi ora di pranzo e Solenghi decide di fermarsi a mangiare con il suo assistente, in un noto ristorante di Roccaraso, a conduzione familiare, dove ad attenderlo c’è, la proprietaria. Le temperature rigide della montagna, che durante la notte vanno 10 gradi sotto lo zero, hanno invogliato l’attore a chiedere un tavolo posizionato vicino al tepore della stufa a pellet. Tullio Solenghi, con i suoi 71 anni, è apparso in ottima forma, ha gustato le, condite con i, per poi concludere il pasto, da buon vegetariano, con una porzione di insalata mista, che avrebbe volentieri raddoppiato. Il tutto accompagnato da acqua naturale, rigorosamente a temperatura ambiente. «Vedo che qui c’è tanta neve - ha detto Solenghi - ma fa anche tanto freddo.e soprattutto respirare, prima di tornare al mio lavoro». Tullio Solenghi ha scambiato qualche battuta con i clienti del ristorante e con il parroco del paese,, facendo selfie e autografi. Così come hanno fatto altri personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo, quali, il mitico commissario Montalbano,e la splendida Raffaella Fico. Quella del 2020, per Solenghi eè una tournée importante, tornano insieme sul palco dopo 15 anni, con lo stesso entusiasmo e passione degli esordi.