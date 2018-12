Beni ai trust fantasma per evadere le tasse: sequestri per 1,7 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I militari della Guardia di Finanza dell'Aquila stanno eseguendo un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti dei disponenti di alcuni trust insistenti nella provincia e costituiti al solo di scopo di sottrarre i reali titolari dei beni in essi conferiti alle procedure esecutive in essere nei loro confronti.Le lunghe e complesse investigazioni hanno permesso di accertare che i responsabili degli illeciti (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), a fronte di cartelle esattoriali emesse nei loro confronti per valori consistenti, ammontanti, in taluni casi, ad oltre 1 milione di euro, si sono spogliati dei propri beni al fine di sfuggire alle misure di riscossione coattiva avviate dall’Agenzia delle Entrate. I sequestri operati sulle disponibilità finanziarie e sugli immobili, pari al valore dei beni sottratti alle procedure esecutive, sono pari a circa 1,7 milioni di euro.La costituzione di un trust, istituto tipico mutuato dal diritto anglosassone, e la successiva immissione in esso di immobili e disponibilità finanziarie ha l’effetto di rendere tali beni patrimonialmente indipendenti e di proteggerli da possibili sequestri operati nei confronti degli originari conferenti.