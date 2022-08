Truffa dello Stato Teocratico Antartico, tre arresti in Abruzzo. Ecco chi sono

Il commercialista teramano Enrico Gambini di 56 anni, Federico Lombardi, broker finanziario pinetese di 65 anni e l’avvocato Graziano Benedetto, 53enne di Guardiagrele (Chieti) sono tra le dodici persone arrestate e poste ai domiciliari per i presunti reati di: associazione a delinquere, truffa, fabbricazione e possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e riciclaggio. Una frode di circa 400mila Euro. Inoltre, con le stessa accuse, ci sono 30 indagati e una sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

E’ il bilancio della vasta operazione denominata «L'isola che non c'è», coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, diretta dal Procuratore Nicola Gratteri, ed eseguita dagli uomini della Digos di Catanzaro con l’ausilio della direzione centrale della polizia di prevenzione, con il coinvolgimento delle Questure di Cosenza, Genova, Lucca, Perugia, Padova, Trapani e Teramo, che ha portato alla luce la truffa dello «Stato Teocratico Antartico di S. Giorgio». L'indagine è partita il 7 aprile del 2021 da una perquisizione in un immobile di Catanzaro indicato come la sede diplomatica del presunto «Stato». Nell'ambito di questa operazione venne arrestato a Teramo, dalla Digos di Catanzaro, il medico no vax, Roberto Petrella, divenuto famoso assieme ad altri suoi colleghi per avere tentato di creare un albo dei medici di Sangiorgio reclutando medici radiati o sospesi dall'albo.

Petrella si dichiarava cittadino dello Stato Teocratico. A seguito degli approfondimenti investigativi è emersa così l'esistenza di un’associazione a delinquere operante su tutto il territorio nazionale con principali nuclei territoriali a Catanzaro, Alcamo e Teramo, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di truffe basate sul raggiro basato proprio sull'esistenza dello «Stato Teocratico Antartico di San Giorgio» come soggetto dotato di un’autonoma sovranità e di connessi privilegi «in forza del Trattato Antartico del 1959». Secondo l’ipotesi accusatoria, per dare credibilità agli occhi di ignari cittadini, i componenti del gruppo criminale avrebbero utilizzato una serie di artifizi, quali l’apparente creazione di istituzioni varie (Capo di Stato, Governo e relativi Ministri, Corte di Giustizia, Tribunale Supremo, Delegazioni territoriali), di una gazzetta ufficiale, di siti internet e, soprattutto, il confezionamento di documenti d’identità anche validi per l’espatrio. In tal modo avrebbero indotto in errore oltre 700 persone residenti in tutta Italia, previo pagamento di una somma di denaro variabile tra i 200 e i 1000 euro.