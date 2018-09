Truffa ai cinesi, Paris indagato lascia l'Avezzano calcio

«Mi dimetto dalla carica di presidente dell’Avezzano Calcio e questo per tutelare la Società, che dirigo da nove anni, dagli attacchi a cui sono sottoposto come avvocato»: questa la dichiarazione di Gianni Paris dopo aver appreso la notizia che è indagato per truffa dalla Procura di Avezzano. «Non mi sento tranquillo e da anni vengo additato come un avvocato non consono- continua Paris - e dal 2005 mi ritrovo a che fare con la giustizia prima per la vicenda degli immigrati, poi delle assicurazioni e ora dei cinesi». L’ultimo episodio è legato all’acquisto di un’agenzia scommesse da parte di una famiglia cinese di cui l’avvocato Paris curava gli interessi. Ora si ritrova appunto indagato per truffa con l’amministratore e il socio della società.

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:51



