Assenteismo negli uffici del Tribunale e della Procura: sei impiegati indagati

Sei indagati per assenteismo a Teramo. Facevano risultare di essere presenti con il cartellino marcatempo o timbravano per altri colleghi, ma sono stati individuati e accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni e certificazioni al termine di un'indagine portata avanti dai pm Davide Rosati e Stefano Giovagnoni: protagonisti della vicenda sono sei impiegati della Procura e del Tribunale di Teramo. Ora gli indagati hanno venti giorni di tempo per presentare memoria difensiva o chiedere di essere ascoltati. Successivamente la Procura deciderà se fare richiesta di archiviazione o chiedere il rinvio a giudizio.

