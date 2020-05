© RIPRODUZIONE RISERVATA

Drammatica scoperta nella tarda mattinata di ieri a, in un canale che si trova a Strada 26 , in territorio del comune di Pescina. Poco dopo le 13,30 è stato trovato nel canale il corpo di, 35 anni, di Lecce dei Marsi. Sul posto sono intervenuti anche iper recuperare il corpo che è rimasto in acqua per giorni prima di essere ritrovato. Al momento non è ancora chiara la causa esatta della morte dell’uomo. Le forze dell’ordine continuano ad indagare per cercare di chiarire con esattezza cosa sia successo alla vittima e quale sia la causa del decesso.Il 35enne era uscito con un amico la sera di lunedì e non aveva fatto più ritorno e per questo i genitori avevano segnalato la scomparsa ai carabinieri della Stazione di. Da giorni una ventina di uomini lo cercavano in tutta la zona ma con scarso successo e solo ieri mattina, anche grazie al racconto di un testimone, è stato trovato il corpo nel canale. La ricostruzione della tragica fine dell’uomo intanto si tinge di giallo perché è avvenuta in coincidenza di un incidente stradale che isono riusciti a scoprire dopo qualche giorno e che si è verificato a pochi metri dal ritrovamento del cadavere. L’auto sui cui viaggiava Valletta si sarebbe scontrato con un animale e il conducente , rimasto ferito, sarebbe stato ricoverato all’ospedale diper le ferite riportate. Da quel momento si sono perse le tracce del 35enne, anzi l’amico dal nosocomio lo avrebbe più volte cercato al cellulare ma non avrebbe ricevuto riposta.