Trovato morto il medico di famiglia Elso Castelli, aveva 58 anni: disposta l'autopsia

E’ stato trovato morto nella notte il medico di famiglia Elso Castelli, 58 anni, residente a Teramo e noto per le sue battagli ambientaliste e per il suo impegno civico. Gli investigatori, dopo i primi accertamenti, propendono per un gesto volontario. Il medico era scomparso nel pomeriggio di Santo Stefano, non rispondeva più al telefono così i familiari verso l’ora di cena hanno allertato le forze dell’ordine. Dopo alcune ore di ricerca, verso mezzanotte i carabinieri sono andati a cercarlo nella sua casa paterna a Val Viano, nel comune di Cellino Attanasio, in provincia di Teramo. Il corpo senza vita era in un capannone degli attrezzi, a terra un fucile da caccia di piccolo calibro. Sulla vicenda ci sono indagini in corso dei carabinieri. La magistratura ha disposto l'autopsia per chiarire l'esatta causa del decesso

Elso Castelli, oltre ad essere un medico molto amato e apprezzato, era anche impegnato nella difesa dell'acqua pubblica, attraverso il "Comitato azione popolare", in prima fila in tante battaglie e manifestazioni per la difesa dell'ambiente. Grande cordoglio a Teramo e in provincia per la sua morte. Castelli era un medico che si era molto speso durante il Covid seguendo sempre i proprio pazienti, anche nei periodi più difficili della pandemia