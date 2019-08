Trovato morto in casa a 36 anni, con lui c'era un'amica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia, nel tardo pomeriggio di ieri, in un appartamento di Montesilvano, dove un 36enne è stato trovato privo di vita. I carabinieri escludono una morte violenta ma non che ad uccidere l’uomo possa essere stata una overdose. A dare l’allarme poco prima delle 18,30 è stata un’amica che era a casa con lui. Ma quando i sanitari sono giunti a casa sua l’uomo era già morto. Sono stati quindi avvisati i carabinieri della compagnia di Montesilvano, coordinati dal capitano Luca La Verghetta.Dopo poco sul posto, anche il medico legale che si è occupato di una primissima ricognizione cadaverica. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza ed è stata perciò scartata subito, come detto, la morte violenta. Si pensa piuttosto ad una overdose in quanto il 36enne era conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti. Per fare chiarezza comunque e dissolvere ogni dubbio sul decesso, il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. Avviate da subito le indagini da parte dei carabinieri per cercare di risalire a chi eventualmente possa avergli ceduto la dose rivelatasi poi fatale.