Uomo trovato morto nel garage: forse un'overdose da cocaina

Il cadavere di un uomo di 46 anni è stato trovato nella notte nel garage della sua abitazione a Cappelle

sul Tavo, in provincia di Pescara. Stando alle prime informazioni, il corpo del 46enne non presenta segni di violenza. La morte dell'uomo sarebbe riconducibile ad un'overdose di cocaina. Sul posto, oltre al

118, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Pescara. Nel corso del sopralluogo i militari hanno trovato granuli di polvere bianca e una banconota arrotolata. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Pescara per i successivi accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA