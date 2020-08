Chieti, trovato morto in casa dirigente della Prefettura

È stato trovato morto all'interno della sua casa di Francavilla, Pasquale Ranieri, 60 anni, dirigente del settore contabilità e gestione finanziaria della prefettura di Chieti. A ritrovare l'uomo senza vita sono stati i carabinieri, allertati dal fratello della vittima, che da qualche giorno non riusciva più a mettersi in contatto con Pasquale. Il funerale è stato fissato per domani pomeriggio, alle 16.30, nella chiesa di San Giovanni Battista a Celano. © RIPRODUZIONE RISERVATA