Trovato morto nell'auto in una strada poderale del Fucino: incidente o malore

Morto nella sua auto. E' stato trovato senza vita, Agostino Cerasani, pensionato 72enne di San Benedetto dei Marsi. L'uomo stava percorrendo con la sua auto una strada poderale, nei pressi di Strada 21, nel Fucino. Al momento non si conoscono le cause del decesso e gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Da una prima ricognizione cadaverica, sul corpo del 72enne non sono stati trovati segni di violenza o traumi. Le indagini sono coordinate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Avezzano. © RIPRODUZIONE RISERVATA