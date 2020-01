Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato a Collecorvino (Pescara) sulla sponda del fiume Fino. Viste le condizioni del cadavere, non si riesce a capire nemmeno se si tratti di un uomo o una donna. La morte risalirebbe a settimane fa. Al momento non ci sono segnalazioni di scomparsi, probabile quindi che il corpo sia stato trascinato da un'altra località. © RIPRODUZIONE RISERVATA