Trovato cadavere in una villetta: era morto da giorni

Viveva solo in una villetta di Sulmona e questa mattina è stato trovato cadavere nel proprio letto. Era qualche giorno che C.F., 78 anni, non rispondeva alle telefonate. A dare l'allarme è stato un suo parente, residente in città, che ha avvertito la Polizia. Questa mattina a scoprire l'anziano ancora dentro il letto ormai privo di vita sono stati gli agenti del commissariato, aprendo la porta di casa. Il cadavere era già in stato di decomposizione e dai primissimi accertamenti effettuati dalla Scientifica e dal medico legale la morte risalirebbe a qualche giorno fa e sarebbe sopraggiunta per cause naturali. Forse un malore improvviso, avrebbe stroncato l'esistenza dell'anziano.

Compiuti i rilievi di rito la salma è stata consegnata ai familiari per la celebrazione dei funerali. © RIPRODUZIONE RISERVATA