18 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Tragedia, ieri mattina, a Spoltore (Pescara), in un'abitazione di via Italia, dove una donna di 63 anni, R.C., è stata trovata senza vita. Come accertato subito dopo dal medico legale, sarebbe morta per cause naturali diverse ore prima del ritrovamento. Il decesso dovrebbe risalire all'incirca a tre giorni fa.

A dare l'allarme, è stata l'amministratrice di sostegno della 63enne. Non avendo notizie di lei da un paio di giorni e non riuscendo a mettersi in contatto, ha allertato i soccorsi e i carabinieri, che hanno svolto i vari accertamenti, al termine dei quali la salma così come disposto dalla procura è stata restituita ai familiari.