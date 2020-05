© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lungo periodo di chiusura a causae l'annosa carenza di loculi cimiteriali, hanno dato origine ad un singolare caso accaduto nel cimitero di, che ha provocato le veementi proteste di un'anziana pensionata albense. Quest'ultima, iniziata la, è tornata al cimitero, in via Certosa, a far visita alla tomba di un familiare. Con grande stupore e sconcerto, ha però notato che l'altro loculo, sempre di sua proprietà, era stato utilizzato per porvi, in via temporanea, la salma di un'altra persona deceduta nelle scorse settimane diLa donna, dopo l'inattesa ed inspiegabile, è andata su tutte le furie, attirando l'attenzione di altri presenti che hanno assistito alla paradossale situazione. La contestazione della signora si è trasferita negli uffici di Palazzo di città, obbligando ilad ammettere la svista ed a intervenire per rimuovere il defunto, sistemandolo in un altro loculo provvisorio. Per la grave assenza di tombe, l'ente municipale si era già riservato, attraverso una specifica delibera, la possibilità di occupare momentaneamente anche i loculi vuoti dei privati ma, in questo frangente, la donna non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito all'operazione effettuata a sua insaputa, senza neanche poter esprimere il suo consenso.